Что такое Kmushicoin (KTV)

Kmushicoin is a cryptocurrency created in 2019 by the company Tierra Viva, the main purpose of the currency is to help the company to receive payments from abroad, mainly from Japan, as the company exports beetles as pets to that country. From the word "horned beetle" which in Japanese is "kabuto mushi" comes the name "Kmushicoin". As of 2019 and starting to operate, the currency adopts other projects and objectives, for example: "Care for the environment, support the farmers with organic fertilizer much cheaper and completely natural, environmental education for children and adults".

Источник Kmushicoin (KTV) Официальный веб-сайт