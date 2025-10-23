Текущая рыночная капитализация KlimaDAO составляет $ 911,80K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KLIMA составляет 6,40M, а общее предложение – 6397124.164212489. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 911,80K.

Текущая цена KlimaDAO (KLIMA) составляет $0,142533. За последние 24 часа KLIMA торговался в диапазоне от $ 0,133207 до $ 0,262242, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KLIMA за все время составляет $ 3 777,3, а минимальная – $ 0,111333.

История цен KlimaDAO (KLIMA) в USD

За сегодня изменение цены KlimaDAO на USD составило $ -0,1190351062554553.

За последние 30 дней изменение цены KlimaDAO на USD составило $ -0,0060639524.

За последние 60 дней изменение цены KlimaDAO на USD составило $ +0,0036246854.

За последние 90 дней изменение цены KlimaDAO на USD составило $ 0.