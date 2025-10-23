Текущая цена KlimaDAO сегодня составляет 0,142533 USD. Следите за обновлениями цены KLIMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KLIMA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена KlimaDAO сегодня составляет 0,142533 USD. Следите за обновлениями цены KLIMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KLIMA прямо сейчас на MEXC.

Цена KlimaDAO (KLIMA)

Текущая цена 1 KLIMA в USD:

$0,142533
-45,50%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
График цены KlimaDAO (KLIMA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:48:29 (UTC+8)

Информация о ценах KlimaDAO (KLIMA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,133207
Мин 24Ч
$ 0,262242
Макс 24Ч

$ 0,133207
$ 0,262242
$ 3 777,3
$ 0,111333
-0,08%

-45,50%

-51,73%

-51,73%

Текущая цена KlimaDAO (KLIMA) составляет $0,142533. За последние 24 часа KLIMA торговался в диапазоне от $ 0,133207 до $ 0,262242, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KLIMA за все время составляет $ 3 777,3, а минимальная – $ 0,111333.

Что касается краткосрочной динамики, KLIMA изменился на -0,08% за последний час, на -45,50% за 24 часа и на -51,73% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация KlimaDAO (KLIMA)

$ 911,80K
--
$ 911,80K
6,40M
6 397 124,164212489
Текущая рыночная капитализация KlimaDAO составляет $ 911,80K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KLIMA составляет 6,40M, а общее предложение – 6397124.164212489. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 911,80K.

История цен KlimaDAO (KLIMA) в USD

За сегодня изменение цены KlimaDAO на USD составило $ -0,1190351062554553.
За последние 30 дней изменение цены KlimaDAO на USD составило $ -0,0060639524.
За последние 60 дней изменение цены KlimaDAO на USD составило $ +0,0036246854.
За последние 90 дней изменение цены KlimaDAO на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,1190351062554553-45,50%
30 дней$ -0,0060639524-4,25%
60 дней$ +0,0036246854+2,54%
90 дней$ 0--

Что такое KlimaDAO (KLIMA)

What Is KlimaDAO? KlimaDAO is building the infrastructure for a transparent, neutral, and public Digital Carbon Market to accelerate climate finance on a global scale.

In 2022, KlimaDAO traded over $4 billion worth of carbon credit trade while growing treasury assets to over $100 million.

Who uses KlimaDAO? As the base layer infrastructure for the Digital Carbon Market, KlimaDAO powers platforms such as Carbonmark, the universal carbon market, and works with organizations such as Polygon, Circle, and the Liechtenstein Bankers Association to help organizations such as airlines, auto companies, banks, Web3 projects, and individuals such as Mark Cuban to meet their sustainability goals.

A brief history of KlimaDAO KlimaDAO was founded in 2021 by a group of individuals from three competing organizations who had been working to solve market failures in the traditional Voluntary Carbon Market. These founding Core contributors aimed to unite their diverse experience – in carbon markets, technology, and business strategy and execution – as part of a single mission, in order to solve bottlenecks in scaling climate finance globally.

KlimaDAO has since grown to assemble the talents of over 50 contributors, and over 100,000 KLIMA token holders.

In 2022 KlimaDAO launched its carbon retirement aggregator, enabling individuals and organizations to permissionlessly offset their carbon footprints. One of its landmark early users was the Polygon Network, which used KlimaDAO’s infrastructure to retire over 100,000 digital carbon credits to go carbon neutral. Brands such as Instagram, Nike, and Bentley chose to build with Polygon due to its leadership in sustainability.

In March 2023 Carbonmark launched as the go-to platform for acquiring, trading, and retiring digital carbon. Carbonmark offers a seamless ‘Web 2.5’ user experience, enabling institutional access to tens of millions of carbon credits, and to KlimaDAO’s digital carbon infrastructure, without additional fees.

Источник KlimaDAO (KLIMA)

Прогноз цены KlimaDAO (USD)

Сколько будет стоить KlimaDAO (KLIMA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов KlimaDAO (KLIMA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для KlimaDAO.

Проверьте прогноз цены KlimaDAO!

KLIMA на местную валюту

Токеномика KlimaDAO (KLIMA)

Понимание токеномики KlimaDAO (KLIMA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KLIMA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о KlimaDAO (KLIMA)

Сколько стоит KlimaDAO (KLIMA) на сегодня?
Актуальная цена KLIMA в USD – 0,142533 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KLIMA в USD?
Текущая цена KLIMA в USD составляет $ 0,142533. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация KlimaDAO?
Рыночная капитализация KLIMA составляет $ 911,80K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KLIMA?
Циркулирующее предложение KLIMA составляет 6,40M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KLIMA?
KLIMA достиг максимальной цены (ATH) в 3 777,3 USD.
Какова была минимальная цена KLIMA за все время (ATL)?
KLIMA достиг минимальной цены (ATL) в 0,111333 USD.
Каков объем торгов KLIMA?
Объем торгов за последние 24 часа для KLIMA составляет -- USD.
Вырастет ли KLIMA в цене в этом году?
KLIMA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KLIMA для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии KlimaDAO (KLIMA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.