Токеномика Klaytn (KLAY) Откройте для себя ключевую информацию о Klaytn (KLAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Klaytn (KLAY) Klaytn is a public blockchain focused on the metaverse, gamefi, and the creator economy. Officially launched in June 2019, it is the dominant blockchain platform in South Korea and is now undergoing global business expansion from its international base in Singapore. These business expansion activities are supported by the US$500m Klaytn Growth Fund, which aims to grow the ecosystem of companies built on Klaytn. The fund is managed and disbursed by Klaytn Foundation, a Singapore-based non-profit organization established in August 2021. To learn more, please visit https://klaytn.foundation Официальный сайт: https://www.klaytn.foundation Купить KLAY сейчас!

Токеномика и анализ цен Klaytn (KLAY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Klaytn (KLAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 6,06B $ 6,06B $ 6,06B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 986,95M $ 986,95M $ 986,95M Исторический максимум: $ 4,34 $ 4,34 $ 4,34 Исторический минимум: $ 0,06044 $ 0,06044 $ 0,06044 Текущая цена: $ 0,162968 $ 0,162968 $ 0,162968 Узнайте больше о цене Klaytn (KLAY)

Токеномика Klaytn (KLAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Klaytn (KLAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KLAY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KLAY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KLAY, изучите текущую цену KLAY!

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