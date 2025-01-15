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Цена KlaySwap Protocol (KSP)

USD

График цены KlaySwap Protocol (KSP) в реальном времени

$0.158504
$0.158504$0.158504
+3.80%(1D)

Цена KlaySwap Protocol (KSP) сегодня

Текущая цена KlaySwap Protocol (KSP) сегодня составляет 0.158504 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена KSP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка KlaySwap Protocol:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 38.54K USD
- Изменение цены KlaySwap Protocol в течение дня составляет +3.81%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели KlaySwap Protocol (KSP) - USD

За сегодня изменение цены KlaySwap Protocol на USD составило $ +0.00581075.
За последние 30 дней изменение цены KlaySwap Protocol на USD составило $ -0.0392966603.
За последние 60 дней изменение цены KlaySwap Protocol на USD составило $ -0.0265248835.
За последние 90 дней изменение цены KlaySwap Protocol на USD составило $ -0.02067948966752665.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00581075+3.81%
30 дней$ -0.0392966603-24.79%
60 дней$ -0.0265248835-16.73%
90 дней$ -0.02067948966752665-11.54%

Анализ цен KlaySwap Protocol (KSP)

Ознакомьтесь с последним анализом цен KlaySwap Protocol: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.149165
$ 0.149165$ 0.149165

$ 0.171557
$ 0.171557$ 0.171557

$ 92.55
$ 92.55$ 92.55

-1.29%

+3.81%

+5.92%

Рыночная информация KlaySwap Protocol (KSP)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 38.54K
$ 38.54K$ 38.54K

0.00
0.00 0.00

Что такое KlaySwap Protocol (KSP)

Open source, Non-Custodial Instant swap protocol for klaytn DeFI

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Источник KlaySwap Protocol (KSP)

Официальный веб-сайт

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KSP на местную валюту

1 KSP к AUD
A$0.25519144
1 KSP к GBP
0.12838824
1 KSP к EUR
0.15216384
1 KSP к USD
$0.158504
1 KSP к MYR
RM0.71168296
1 KSP к TRY
5.62372192
1 KSP к JPY
¥24.84233192
1 KSP к RUB
16.26726552
1 KSP к INR
13.68999048
1 KSP к IDR
Rp2,598.42581376
1 KSP к PHP
9.28674936
1 KSP к EGP
￡E.7.99494176
1 KSP к BRL
R$0.9668744
1 KSP к CAD
C$0.22666072
1 KSP к BDT
19.17264384
1 KSP к NGN
246.5054208
1 KSP к UAH
6.66984832
1 KSP к VES
Bs8.400712
1 KSP к PKR
Rs44.16238448
1 KSP к KZT
83.68694192
1 KSP к THB
฿5.49533368
1 KSP к TWD
NT$5.22904696
1 KSP к CHF
Fr0.14423864
1 KSP к HKD
HK$1.23316112
1 KSP к MAD
.د.م1.58662504