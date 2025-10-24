Что такое Kira AI (KIRA)

KIRA: The Autonomous Execution Engine for Web3 Web3 isn't just programmable anymore. It's becoming sentient. KIRA transforms user intent into live onchain execution. It understands prompts, routes capital, deploys contracts, manages timing, and protects trades through a unified autonomous engine built for the decentralized stack. At its core, KIRA blends real-time market intelligence with smart automation. It validates trades before they happen, monitors gas conditions, adapts strategies mid-flow, and enables seamless execution across protocols and chains. Autonomy isn't coming. It's already online

Источник Kira AI (KIRA) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Kira AI (KIRA)

Понимание токеномики Kira AI (KIRA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KIRA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kira AI (KIRA) Сколько стоит Kira AI (KIRA) на сегодня? Актуальная цена KIRA в USD – 0,00577495 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KIRA в USD? $ 0,00577495 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KIRA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Kira AI? Рыночная капитализация KIRA составляет $ 5,77K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KIRA? Циркулирующее предложение KIRA составляет 1,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KIRA? KIRA достиг максимальной цены (ATH) в 0,257228 USD . Какова была минимальная цена KIRA за все время (ATL)? KIRA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00555229 USD . Каков объем торгов KIRA? Объем торгов за последние 24 часа для KIRA составляет -- USD . Вырастет ли KIRA в цене в этом году? KIRA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KIRA для более подробного анализа.

