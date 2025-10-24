Текущая цена Kira AI сегодня составляет 0,00577495 USD. Следите за обновлениями цены KIRA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KIRA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Kira AI сегодня составляет 0,00577495 USD. Следите за обновлениями цены KIRA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KIRA прямо сейчас на MEXC.

Логотип Kira AI

Цена Kira AI (KIRA)

Не в листинге

Текущая цена 1 KIRA в USD:

$0,00577495
+2,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Kira AI (KIRA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:52:34 (UTC+8)

Информация о ценах Kira AI (KIRA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00564019
Мин 24Ч
$ 0,00578586
Макс 24Ч

$ 0,00564019
$ 0,00578586
$ 0,257228
$ 0,00555229
--

+2,36%

-2,38%

-2,38%

Текущая цена Kira AI (KIRA) составляет $0,00577495. За последние 24 часа KIRA торговался в диапазоне от $ 0,00564019 до $ 0,00578586, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KIRA за все время составляет $ 0,257228, а минимальная – $ 0,00555229.

Что касается краткосрочной динамики, KIRA изменился на -- за последний час, на +2,36% за 24 часа и на -2,38% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Kira AI (KIRA)

$ 5,77K
--
$ 5,77K
1,00M
1 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Kira AI составляет $ 5,77K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KIRA составляет 1,00M, а общее предложение – 1000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,77K.

История цен Kira AI (KIRA) в USD

За сегодня изменение цены Kira AI на USD составило $ +0,00013331.
За последние 30 дней изменение цены Kira AI на USD составило $ -0,0009543780.
За последние 60 дней изменение цены Kira AI на USD составило $ -0,0018928952.
За последние 90 дней изменение цены Kira AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00013331+2,36%
30 дней$ -0,0009543780-16,52%
60 дней$ -0,0018928952-32,77%
90 дней$ 0--

Что такое Kira AI (KIRA)

KIRA: The Autonomous Execution Engine for Web3

Web3 isn’t just programmable anymore. It’s becoming sentient.

KIRA transforms user intent into live onchain execution. It understands prompts, routes capital, deploys contracts, manages timing, and protects trades through a unified autonomous engine built for the decentralized stack.

At its core, KIRA blends real-time market intelligence with smart automation. It validates trades before they happen, monitors gas conditions, adapts strategies mid-flow, and enables seamless execution across protocols and chains.

Autonomy isn’t coming. It’s already online

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Kira AI (USD)

Сколько будет стоить Kira AI (KIRA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kira AI (KIRA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kira AI.

Проверьте прогноз цены Kira AI!

KIRA на местную валюту

Токеномика Kira AI (KIRA)

Понимание токеномики Kira AI (KIRA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KIRA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kira AI (KIRA)

Сколько стоит Kira AI (KIRA) на сегодня?
Актуальная цена KIRA в USD – 0,00577495 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KIRA в USD?
Текущая цена KIRA в USD составляет $ 0,00577495. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Kira AI?
Рыночная капитализация KIRA составляет $ 5,77K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KIRA?
Циркулирующее предложение KIRA составляет 1,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KIRA?
KIRA достиг максимальной цены (ATH) в 0,257228 USD.
Какова была минимальная цена KIRA за все время (ATL)?
KIRA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00555229 USD.
Каков объем торгов KIRA?
Объем торгов за последние 24 часа для KIRA составляет -- USD.
Вырастет ли KIRA в цене в этом году?
KIRA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KIRA для более подробного анализа.
