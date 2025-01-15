Цена King DAG (KDAG)
Текущая цена King DAG (KDAG) сегодня составляет 0.02000139 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена KDAG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка King DAG:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.08K USD
- Изменение цены King DAG в течение дня составляет +2.29%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены King DAG на USD составило $ +0.00044698.
За последние 30 дней изменение цены King DAG на USD составило $ -0.0155100658.
За последние 60 дней изменение цены King DAG на USD составило $ -0.0167829543.
За последние 90 дней изменение цены King DAG на USD составило $ -0.08148628732510496.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00044698
|+2.29%
|30 дней
|$ -0.0155100658
|-77.54%
|60 дней
|$ -0.0167829543
|-83.90%
|90 дней
|$ -0.08148628732510496
|-80.29%
Ознакомьтесь с последним анализом цен King DAG: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.07%
+2.29%
-28.08%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
KDAG is the underlying infrastructure of a new generation of value networks, dedicated to building a new generation of underlying trusted network protocols and providing efficient, convenient, secure, and stable development and deployment environments to customers worldwide. Its unique KDAG architecture completely replaces the traditional directed acyclic graph (DAG). and is used to organize the blocks with a TPS capable of 30,000+ per second, which breaks the performance bottleneck of the consensus mechanism. The "hug algorithm" instead of consensus completely solves the data consistency, and the "surf effect" greatly improves the random attribute of the node's legal reference, and realizes the high security of transaction privacy.
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