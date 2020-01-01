Токеномика Kichi (KICHI) Откройте для себя ключевую информацию о Kichi (KICHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kichi (KICHI) 🔥 Kichi – The untamed spirit of the wild meets the future of blockchain! 🔥 Under the moonlight, this flame-tailed wolf embodies Solana’s fiercest and most loyal force. A guardian of courage, freedom, and decentralized power, Kichi is more than just a symbol—it’s a revolution. 🌕 Fearless, untamed, unstoppable—Kichi runs with the fire of innovation, breaking the chains of the old world and leading the pack into the decentralized future. With every step, it ignites the blockchain with unwavering strength and limitless potential. Are you ready to embrace the wild and break the limits with Kichi? 🚀🔥 Официальный сайт: https://Kichi.meme Купить KICHI сейчас!

Токеномика и анализ цен Kichi (KICHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kichi (KICHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,76K $ 3,76K $ 3,76K Общее предложение: $ 996,71M $ 996,71M $ 996,71M Оборотное предложение: $ 996,71M $ 996,71M $ 996,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,76K $ 3,76K $ 3,76K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Kichi (KICHI)

Токеномика Kichi (KICHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kichi (KICHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KICHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KICHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KICHI, изучите текущую цену KICHI!

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