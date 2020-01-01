Токеномика KHADIJA (KHA) Откройте для себя ключевую информацию о KHADIJA (KHA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KHADIJA (KHA) The KHA Token is a unique meme coin that represents a Muslim girl and adheres to 100% halal standards, making it an ethical and community-focused cryptocurrency. It is designed to reflect and support the values of the global Muslim community, promoting principles of fairness, transparency, and halal business practices. The token aims to provide a fun yet meaningful way for users to engage with cryptocurrency, knowing that it aligns with Islamic ethical standards. Through KHA Token, the project aspires to create a space where holders can feel confident that their participation in the crypto space is aligned with their faith and values. Additionally, the token may serve as a community-building tool, where users can support halal initiatives, contribute to charitable causes, and partake in a growing ecosystem that respects Islamic principles in finance and commerce. Официальный сайт: https://khadijasol.xyz/ Купить KHA сейчас!

Токеномика и анализ цен KHADIJA (KHA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KHADIJA (KHA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,14K $ 16,14K $ 16,14K Общее предложение: $ 999,40M $ 999,40M $ 999,40M Оборотное предложение: $ 999,40M $ 999,40M $ 999,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,14K $ 16,14K $ 16,14K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене KHADIJA (KHA)

Токеномика KHADIJA (KHA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KHADIJA (KHA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KHA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KHA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KHA, изучите текущую цену KHA!

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