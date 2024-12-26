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Цена Keysians Network (KEN)

USD

График цены Keysians Network (KEN) в реальном времени

$0.492094
$0.492094$0.492094
-1.40%(1D)

Цена Keysians Network (KEN) сегодня

Текущая цена Keysians Network (KEN) сегодня составляет 0.492094 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 273.97K USD. Цена KEN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Keysians Network:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 6.99K USD
- Изменение цены Keysians Network в течение дня составляет -1.42%
- Оборотное предложение составляет 556.50K USD

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Ценовые показатели Keysians Network (KEN) - USD

За сегодня изменение цены Keysians Network на USD составило $ -0.0071228119777397.
За последние 30 дней изменение цены Keysians Network на USD составило $ +0.0275165678.
За последние 60 дней изменение цены Keysians Network на USD составило $ +0.1789146015.
За последние 90 дней изменение цены Keysians Network на USD составило $ +0.1285695341050362.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0071228119777397-1.42%
30 дней$ +0.0275165678+5.59%
60 дней$ +0.1789146015+36.36%
90 дней$ +0.1285695341050362+35.37%

Анализ цен Keysians Network (KEN)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Keysians Network: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.490867
$ 0.490867$ 0.490867

$ 0.510725
$ 0.510725$ 0.510725

$ 15.21
$ 15.21$ 15.21

-1.10%

-1.42%

-6.47%

Рыночная информация Keysians Network (KEN)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 273.97K
$ 273.97K$ 273.97K

$ 6.99K
$ 6.99K$ 6.99K

556.50K
556.50K 556.50K

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Источник Keysians Network (KEN)

Официальный веб-сайт

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KEN на местную валюту

1 KEN к AUD
A$0.7873504
1 KEN к GBP
0.38875426
1 KEN к EUR
0.47241024
1 KEN к USD
$0.492094
1 KEN к MYR
RM2.20458112
1 KEN к TRY
17.33155068
1 KEN к JPY
¥77.3571768
1 KEN к RUB
49.17495342
1 KEN к INR
42.01990666
1 KEN к IDR
Rp7,936.99888882
1 KEN к PHP
28.86623404
1 KEN к EGP
￡E.25.02790084
1 KEN к BRL
R$3.30687168
1 KEN к CAD
C$0.70369442
1 KEN к BDT
58.7068142
1 KEN к NGN
760.57556546
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Bs25.096794
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