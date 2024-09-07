Токеномика KEWL EXCHANGE (KWL) Откройте для себя ключевую информацию о KEWL EXCHANGE (KWL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KEWL EXCHANGE (KWL) What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system. Официальный сайт: https://kewl.exchange Whitepaper: https://docs.kewl.exchange Купить KWL сейчас!

Токеномика и анализ цен KEWL EXCHANGE (KWL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KEWL EXCHANGE (KWL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43.84K $ 43.84K $ 43.84K Общее предложение: $ 50.35K $ 50.35K $ 50.35K Оборотное предложение: $ 50.35K $ 50.35K $ 50.35K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43.84K $ 43.84K $ 43.84K Исторический максимум: $ 10.95 $ 10.95 $ 10.95 Исторический минимум: $ 0.275865 $ 0.275865 $ 0.275865 Текущая цена: $ 0.870741 $ 0.870741 $ 0.870741 Узнайте больше о цене KEWL EXCHANGE (KWL)

Токеномика KEWL EXCHANGE (KWL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KEWL EXCHANGE (KWL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KWL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KWL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KWL, изучите текущую цену KWL!

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