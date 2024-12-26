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Цена KEWL EXCHANGE (KWL)

USD

График цены KEWL EXCHANGE (KWL) в реальном времени

$1.28
$1.28$1.28
-0.60%(1D)

Цена KEWL EXCHANGE (KWL) сегодня

Текущая цена KEWL EXCHANGE (KWL) сегодня составляет 1.28 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 149.70K USD. Цена KWL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка KEWL EXCHANGE:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.23K USD
- Изменение цены KEWL EXCHANGE в течение дня составляет -0.69%
- Оборотное предложение составляет 117.00K USD

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Ценовые показатели KEWL EXCHANGE (KWL) - USD

За сегодня изменение цены KEWL EXCHANGE на USD составило $ -0.008895697603283.
За последние 30 дней изменение цены KEWL EXCHANGE на USD составило $ -0.1520849920.
За последние 60 дней изменение цены KEWL EXCHANGE на USD составило $ +0.2189373440.
За последние 90 дней изменение цены KEWL EXCHANGE на USD составило $ -0.3912371354183608.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.008895697603283-0.69%
30 дней$ -0.1520849920-11.88%
60 дней$ +0.2189373440+17.10%
90 дней$ -0.3912371354183608-23.41%

Анализ цен KEWL EXCHANGE (KWL)

Ознакомьтесь с последним анализом цен KEWL EXCHANGE: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.34
$ 1.34$ 1.34

$ 10.95
$ 10.95$ 10.95

+2.66%

-0.69%

-1.23%

Рыночная информация KEWL EXCHANGE (KWL)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 149.70K
$ 149.70K$ 149.70K

$ 3.23K
$ 3.23K$ 3.23K

117.00K
117.00K 117.00K

Что такое KEWL EXCHANGE (KWL)

What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system.

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Источник KEWL EXCHANGE (KWL)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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KWL на местную валюту

1 KWL к AUD
A$2.048
1 KWL к GBP
1.0112
1 KWL к EUR
1.2288
1 KWL к USD
$1.28
1 KWL к MYR
RM5.7344
1 KWL к TRY
45.0816
1 KWL к JPY
¥201.216
1 KWL к RUB
127.9104
1 KWL к INR
109.2992
1 KWL к IDR
Rp20,645.1584
1 KWL к PHP
75.0848
1 KWL к EGP
￡E.65.1008
1 KWL к BRL
R$8.6016
1 KWL к CAD
C$1.8304
1 KWL к BDT
152.704
1 KWL к NGN
1,978.3552
1 KWL к UAH
53.5808
1 KWL к VES
Bs65.28
1 KWL к PKR
Rs355.7504
1 KWL к KZT
662.1824
1 KWL к THB
฿43.7248
1 KWL к TWD
NT$41.8304
1 KWL к CHF
Fr1.152
1 KWL к HKD
HK$9.984
1 KWL к MAD
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