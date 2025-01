Что такое KB Chain (KBC)

KBC foundation is team of expert developers and marketing advisers who serves as the backbone of foundation, providing the infrastructure and protocols to make KBC blockchain as a secure, transparent, and immutable transactions across a distributed ledger system. It establishes the fundamental principles and guidelines for blockchain development, fostering innovation, trust, and collaboration within the blockchain ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник KB Chain (KBC) Whitepaper Официальный веб-сайт