Цена Kawaii Islands (KWT)
Текущая цена Kawaii Islands (KWT) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 116.08K USD. Цена KWT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Kawaii Islands:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 56.91 USD
- Изменение цены Kawaii Islands в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 308.17M USD
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За сегодня изменение цены Kawaii Islands на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Kawaii Islands на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Kawaii Islands на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Kawaii Islands на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-5.01%
|60 дней
|$ 0
|+12.78%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Kawaii Islands: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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-3.25%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Kawaii Islands is a NFT play-to-earn game that creates a fantasy universe on the cloud for multi players to experience a whole set of simulation gaming including designing, building, crafting, farming and social networking. Especially, by gamifying several DeFi mechanisms, Kawaii Islands will bring players a new dimension of mixed entertainment and earning. The project is a collaboration between Imba Games Studio, a leading game development studio with over 14 million customers from more than 6 years of game development experience and a new strategic partner Oraichain, the world’s first AI-powered data oracle and ecosystem for blockchains. After the official announcement of its development on August 4 2021, Kawaii Islands has been receiving positive reception from both investors and its base community, successfully raising 2.4 million USD in private token sale. On September 15 2021, Kawaii Islands launched its first pre-sale event for in-game assets and ended with a sell-out of 600 starter packs in less than 1 minute each lot. Another sell-out of 1500 packs followed a week after that on September 22.
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