Цена KATT DADDY (KATT)
Текущая цена KATT DADDY (KATT) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена KATT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка KATT DADDY:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 275.72 USD
- Изменение цены KATT DADDY в течение дня составляет 0.00%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены KATT DADDY на USD составило $ 0.0.
За последние 30 дней изменение цены KATT DADDY на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены KATT DADDY на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены KATT DADDY на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0.0
|0.00%
|30 дней
|$ 0
|-34.58%
|60 дней
|$ 0
|-16.33%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен KATT DADDY: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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0.00%
-8.65%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
KATT DADDY ran the streets of holyweird. from pimpin’ to preaching he did it all. until the fat cats of holyweird rekt his rep wen he wouldn’t sell his soul and his virgin hole. but hes back and ready to take down holyweird, save masculinty for the children and make ur wallet too fat to sit on. "succses is not about how much mony u make, but about the postive impact u have on others and masculinity… and cash" ~Katt Daddy Help $KATT spread tha truth enter your totally real Katt quote in the box below, play with the settings until it looks good, download it and share that shit everywhere. they arrested him, discredited him, and took a few of his nine lives but the peedos of holyweird shoulda known... you can't keep a good pimp down. Tokattnomics 1 billion supply 90% lp 5% CEX 5% marketing
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