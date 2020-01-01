Токеномика Kaspa DAO (KDAO) Откройте для себя ключевую информацию о Kaspa DAO (KDAO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kaspa DAO (KDAO) Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes: Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc.

Token Projects: Memecoins and other creative tokens.

Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress. Официальный сайт: https://kaspadao.org/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1_YD1qVKYI1Q36YdjbtjphTv6qPDo4d-M/view?usp=sharing Купить KDAO сейчас!

Токеномика и анализ цен Kaspa DAO (KDAO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kaspa DAO (KDAO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 318,73K $ 318,73K $ 318,73K Общее предложение: $ 150,00B $ 150,00B $ 150,00B Оборотное предложение: $ 150,00B $ 150,00B $ 150,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 318,73K $ 318,73K $ 318,73K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Kaspa DAO (KDAO)

Токеномика Kaspa DAO (KDAO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kaspa DAO (KDAO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KDAO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KDAO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KDAO, изучите текущую цену KDAO!

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