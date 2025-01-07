Цена Kapsa (KAPSA)
Текущая цена Kapsa (KAPSA) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 71.87K USD. Цена KAPSA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Kapsa:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 42.72K USD
- Изменение цены Kapsa в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 28.70B USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене KAPSA к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах KAPSA.
За сегодня изменение цены Kapsa на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Kapsa на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Kapsa на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Kapsa на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-43.76%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Kapsa: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
--
-0.40%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Kapsa, as described, is a KRC20 project that has been launched on the Kaspa blockDAG, aiming to address the complexities and perceived exclusivity of the Kaspa network by making it more accessible and beginner-friendly. The Kaspa blockDAG itself is known for its technical sophistication, employing the GHOSTDAG protocol, which is a generalization of the Nakamoto consensus designed to handle parallel blocks, leading to high block rates and instant transaction finality. However, this technical advancement can be off-putting for those new to cryptocurrency due to its complexity. Kapsa's initiative to be community-driven and fair-launched without pre-minting or pre-sales supports the ethos of inclusivity and fairness, encouraging broader participation without the pitfalls often associated with centralized token distribution. This approach aligns with the broader goals of the Kaspa ecosystem, which emphasizes decentralization, security, and scalability, aiming to be a leading Layer-1 solution. By focusing on creating an environment that's more welcoming to beginners, Kapsa could potentially increase adoption and understanding of the Kaspa technology, thereby highlighting its promising aspects in a more accessible manner.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 KAPSA к AUD
A$--
|1 KAPSA к GBP
￡--
|1 KAPSA к EUR
€--
|1 KAPSA к USD
$--
|1 KAPSA к MYR
RM--
|1 KAPSA к TRY
₺--
|1 KAPSA к JPY
¥--
|1 KAPSA к RUB
₽--
|1 KAPSA к INR
₹--
|1 KAPSA к IDR
Rp--
|1 KAPSA к PHP
₱--
|1 KAPSA к EGP
￡E.--
|1 KAPSA к BRL
R$--
|1 KAPSA к CAD
C$--
|1 KAPSA к BDT
৳--
|1 KAPSA к NGN
₦--
|1 KAPSA к UAH
₴--
|1 KAPSA к VES
Bs--
|1 KAPSA к PKR
Rs--
|1 KAPSA к KZT
₸--
|1 KAPSA к THB
฿--
|1 KAPSA к TWD
NT$--
|1 KAPSA к CHF
Fr--
|1 KAPSA к HKD
HK$--
|1 KAPSA к MAD
.د.م--