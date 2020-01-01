Токеномика KANDO AI (KANDO) Откройте для себя ключевую информацию о KANDO AI (KANDO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KANDO AI (KANDO) KANDO AI Coin is an innovative AI-based meme project built on the Solana blockchain, rapidly establishing itself as a leader in the meme coin space within this ecosystem. Leveraging the speed and efficiency of Solana, KANDO AI Coin integrates artificial intelligence technology to create dynamic and engaging meme content, allowing it to stand out in the highly competitive world of meme coins. As the meme leader on the Solana blockchain, KANDO AI Coin combines humor, technology, and community-driven initiatives to build a strong following. Its unique blend of AI-powered features, fast transactions, and meme-driven culture positions KANDO AI Coin as a prominent player in the evolving landscape of digital currencies and decentralized finance. Официальный сайт: https://www.kandoai.xyz/ Whitepaper: https://www.kandoai.xyz/KANDO_WHITE_PAPER.pdf Купить KANDO сейчас!

Токеномика и анализ цен KANDO AI (KANDO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KANDO AI (KANDO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 148,24K $ 148,24K $ 148,24K Общее предложение: $ 15,00B $ 15,00B $ 15,00B Оборотное предложение: $ 1,12B $ 1,12B $ 1,12B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 252,85K $ 252,85K $ 252,85K Исторический максимум: $ 0,00069973 $ 0,00069973 $ 0,00069973 Исторический минимум: $ 0,0000023 $ 0,0000023 $ 0,0000023 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене KANDO AI (KANDO)

Токеномика KANDO AI (KANDO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KANDO AI (KANDO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KANDO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KANDO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KANDO, изучите текущую цену KANDO!

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