Токеномика Kanagawa Nami (OKINAMI) Откройте для себя ключевую информацию о Kanagawa Nami (OKINAMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kanagawa Nami (OKINAMI) Okinami is a community-driven token supporting the idea of decentralization with future rewards to the holders of the token and the supporters of the community. Официальный сайт: https://www.kanagawanami.com Купить OKINAMI сейчас!

Токеномика и анализ цен Kanagawa Nami (OKINAMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kanagawa Nami (OKINAMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 612,98K $ 612,98K $ 612,98K Исторический максимум: $ 0,00491387 $ 0,00491387 $ 0,00491387 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0006132 $ 0,0006132 $ 0,0006132 Узнайте больше о цене Kanagawa Nami (OKINAMI)

Токеномика Kanagawa Nami (OKINAMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kanagawa Nami (OKINAMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OKINAMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OKINAMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OKINAMI, изучите текущую цену OKINAMI!

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