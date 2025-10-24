Что такое KAI (KAI)

A meme token dedicated to KAI, a Shiba Inu dog. There is no real utility behind it; it's just a community-driven token with no team supply. A picture of this dog was initially posted by Binance's Twitter account and quickly gained popularity among the crypto community. We have no association with Binance. The token was launched on the Pump Fun platform. Our motto is: "Kai - Guardian of the Crypto Universe." A meme token dedicated to KAI, a Shiba Inu dog. There is no real utility behind it; it's just a community-driven token with no team supply. A picture of this dog was initially posted by Binance's Twitter account and quickly gained popularity among the crypto community. We have no association with Binance. The token was launched on the Pump Fun platform. Our motto is: "Kai - Guardian of the Crypto Universe."

Люди также спрашивают: Другие вопросы о KAI (KAI) Сколько стоит KAI (KAI) на сегодня? Актуальная цена KAI в USD – 0,00003644 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KAI в USD? $ 0,00003644 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KAI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация KAI? Рыночная капитализация KAI составляет $ 18,10K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KAI? Циркулирующее предложение KAI составляет 496,73M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KAI? KAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00105173 USD . Какова была минимальная цена KAI за все время (ATL)? KAI достиг минимальной цены (ATL) в 0,0000189 USD . Каков объем торгов KAI? Объем торгов за последние 24 часа для KAI составляет -- USD . Вырастет ли KAI в цене в этом году? KAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KAI для более подробного анализа.

