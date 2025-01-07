Цена Kafenio Coin (KFN)
Текущая цена Kafenio Coin (KFN) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 6.94K USD. Цена KFN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Kafenio Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 5.09 USD
- Изменение цены Kafenio Coin в течение дня составляет +1.18%
- Оборотное предложение составляет 46.06M USD
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За сегодня изменение цены Kafenio Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Kafenio Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Kafenio Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Kafenio Coin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.18%
|30 дней
|$ 0
|+7.60%
|60 дней
|$ 0
|-25.54%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Kafenio Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.25%
+1.18%
+8.61%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO
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