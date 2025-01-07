Цена JUSTICE FOR PEANUT (JFP)
Текущая цена JUSTICE FOR PEANUT (JFP) сегодня составляет 0.00132173 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.32M USD. Цена JFP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка JUSTICE FOR PEANUT:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 14.27K USD
- Изменение цены JUSTICE FOR PEANUT в течение дня составляет -11.94%
- Оборотное предложение составляет 1000.00M USD
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За сегодня изменение цены JUSTICE FOR PEANUT на USD составило $ -0.000179348330764516.
За последние 30 дней изменение цены JUSTICE FOR PEANUT на USD составило $ -0.0010688345.
За последние 60 дней изменение цены JUSTICE FOR PEANUT на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены JUSTICE FOR PEANUT на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000179348330764516
|-11.94%
|30 дней
|$ -0.0010688345
|-80.86%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен JUSTICE FOR PEANUT: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.66%
-11.94%
-22.20%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Welcome to the movement of justice for pnut and Fred, the only official coin that is backed by the owner of Pnuts freedom farm. This coin is the heartbeat of Pnut's Freedom Farm Animal Sanctuary, a haven for dozens of rescued horses, cats, and raccoons. It embodies founder Mark Longo's profound vision - more than a financial instrument, but a living commitment to those who cannot speak for themselves. Through this project, Fred and Peanut are raising awareness and hope, transforming each transaction into a promise of continued rescue and care. This isn't just a meme coin - it's a movement declaring that every life matters, and that rescue is an act of pure love. This isn't just a meme coin. It's a movement. It's a declaration that every life matters, that rescue is an act of love, and that together, we can create sanctuaries of hope, one rescued animal at a time.
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