Токеномика Justice For Honey ($HONEY) Откройте для себя ключевую информацию о Justice For Honey ($HONEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Justice For Honey ($HONEY) $Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns. Официальный сайт: https://honeysolana.com Купить $HONEY сейчас!

Токеномика и анализ цен Justice For Honey ($HONEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Justice For Honey ($HONEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,50K $ 17,50K $ 17,50K Общее предложение: $ 999,11M $ 999,11M $ 999,11M Оборотное предложение: $ 999,11M $ 999,11M $ 999,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,50K $ 17,50K $ 17,50K Исторический максимум: $ 0,00158304 $ 0,00158304 $ 0,00158304 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Justice For Honey ($HONEY)

Токеномика Justice For Honey ($HONEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Justice For Honey ($HONEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $HONEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $HONEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $HONEY, изучите текущую цену $HONEY!

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