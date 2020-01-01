Токеномика Justice For Honey ($HONEY)

Токеномика Justice For Honey ($HONEY)

Откройте для себя ключевую информацию о Justice For Honey ($HONEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Justice For Honey ($HONEY)

$Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns.

Официальный сайт:
https://honeysolana.com

Токеномика и анализ цен Justice For Honey ($HONEY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Justice For Honey ($HONEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,50K
$ 17,50K$ 17,50K
Общее предложение:
$ 999,11M
$ 999,11M$ 999,11M
Оборотное предложение:
$ 999,11M
$ 999,11M$ 999,11M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,50K
$ 17,50K$ 17,50K
Исторический максимум:
$ 0,00158304
$ 0,00158304$ 0,00158304
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Justice For Honey ($HONEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Justice For Honey ($HONEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $HONEY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $HONEY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $HONEY, изучите текущую цену $HONEY!

Прогноз цены $HONEY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.