Цена Just Woot (WOOT)
--
--
-18,64%
-18,64%
Текущая цена Just Woot (WOOT) составляет --. За последние 24 часа WOOT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WOOT за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, WOOT изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -18,64% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Just Woot составляет $ 7,06K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WOOT составляет 10,00B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,06K.
За сегодня изменение цены Just Woot на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Just Woot на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Just Woot на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Just Woot на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-51,36%
|60 дней
|$ 0
|-90,99%
|90 дней
|$ 0
|--
Woot is a blue owl that became real. Not a logo, not a PFP a living meme with feathers, moves and a mouth. He talks, he posts, he flexes. He screamed “Woot Woot” once… and it never stopped.
Born from pure internet chaos, $WOOT is more than a memecoin it’s a social experiment powered by a community that laughs first and builds right after. We didn’t launch a product. We launched a character. And he’s already everywhere.
Woot lives across timelines, videos, and real-life appearances. He buys cars, plays drums, dances in slow motion and hugs people he doesn’t know. He’s unpredictable. But always on brand.
Behind the madness, there’s a strategy. Presale applications, raffles, airdrops, games, and rituals are all part of the plan. But none of this would exist without the vibe. Woot is a signal. A scream. A shared moment that says, “you’re in”.
No VC. No promises. No need to explain. Just Woot. And if you’ve made it this far, you already get it.
Понимание токеномики Just Woot (WOOT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WOOT прямо сейчас!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.