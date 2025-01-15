Цена Jungle Labz (JNGL)
Текущая цена Jungle Labz (JNGL) сегодня составляет 0.103762 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена JNGL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Jungle Labz:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 60.68K USD
- Изменение цены Jungle Labz в течение дня составляет -0.24%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Jungle Labz на USD составило $ -0.0002594879978043.
За последние 30 дней изменение цены Jungle Labz на USD составило $ -0.0321146191.
За последние 60 дней изменение цены Jungle Labz на USD составило $ -0.0402621359.
За последние 90 дней изменение цены Jungle Labz на USD составило $ -0.2736601646746803.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0002594879978043
|-0.24%
|30 дней
|$ -0.0321146191
|-30.95%
|60 дней
|$ -0.0402621359
|-38.80%
|90 дней
|$ -0.2736601646746803
|-72.50%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Jungle Labz: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+13.84%
-0.24%
+8.33%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$JNGL powers the Jungle Labz ecosystem, consisting of Supreme Kong and 3 other collections that were initially rugged by previous team back in April 2022. The organization was taken over by new ownership and has risen to Top 75, now in 2023 on the ETH blockchain, with millions in secondary volume, operated by its holders. $JNGL is a solution that alleviates the fatigue we have been feeling in existing markets. There is no ecosystem token that the people truly own, they are all owned by VCs. Many coins are diluted in value and don't have fair distribution amongst its participants leading to speculative sell pressure. For over a year now the Jungle Labz ecosystem has simulated the launch of $JNGL by first launching $KONG an off-chain token first and building an ecosystem and utilities around it. After developing this ecosystem with multiple iterations, now is the prime time to launch our ERC-20. Main-Utilities Membership; Owning $JNGL gives you full access into all the benefits Jungle Labz offers its holdership. Micro-transactional; You can spend your $JNGL on multiple things: Upgrading NFT metadata, Raffle dapp, $JNGL Marketplace Upgrading NFT Metadata; Leveling System Tokenomics are Designed with burn mechanics, gamification, and growth in mind.
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