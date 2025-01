Что такое JUMP the kangaroo (JUMP)

JUMP is the first memecoin dedicated to the kangaroo. We chose this animal to symbolize its ability to leap over obstacles in its path, as well as its strength and determination to face challenges. With JUMP, we aim to compete with the leading memecoins in the category, namely dogs and cats. JUMP aims to bring members together around a shared passion for a memecoin. Through the kangaroo, they can identify themselves as strong and motivated individuals.

Источник JUMP the kangaroo (JUMP) Официальный веб-сайт