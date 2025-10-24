Информация о ценах Judge MENTAL (MENTAL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0$ 0 $ 0 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) -2,90% Изменение цены (1Д) +9,19% Изменение цены (7Д) -50,46% Изменение цены (7Д) -50,46%

Текущая цена Judge MENTAL (MENTAL) составляет --. За последние 24 часа MENTAL торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MENTAL за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MENTAL изменился на -2,90% за последний час, на +9,19% за 24 часа и на -50,46% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Judge MENTAL (MENTAL)

Рыночная капитализация $ 18,69K$ 18,69K $ 18,69K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 18,69K$ 18,69K $ 18,69K Оборотное предложение 999,99M 999,99M 999,99M Общее предложение 999 985 151,5461148 999 985 151,5461148 999 985 151,5461148

Текущая рыночная капитализация Judge MENTAL составляет $ 18,69K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MENTAL составляет 999,99M, а общее предложение – 999985151.5461148. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18,69K.