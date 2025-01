Что такое Judge AI (JUDGE)

Judge AI has developed an effective smart AI tool for scanning crypto contracts and live environments that integrates a diverse set of features to ensure robust security and analysis. Bot is available here and in beta testing mode https://t.me/JudgeAI_Bot UK limited company set up here https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/15425858

Источник Judge AI (JUDGE) Whitepaper Официальный веб-сайт