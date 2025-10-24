Текущая цена Joyless Boy сегодня составляет 0,00000495 USD. Следите за обновлениями цены JOBOY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JOBOY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Joyless Boy сегодня составляет 0,00000495 USD. Следите за обновлениями цены JOBOY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JOBOY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о JOBOY

Информация о цене JOBOY

Официальный сайт JOBOY

Токеномика JOBOY

Прогноз цен JOBOY

Логотип Joyless Boy

Цена Joyless Boy (JOBOY)

Не в листинге

Текущая цена 1 JOBOY в USD:

--
----
0,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Joyless Boy (JOBOY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:51:39 (UTC+8)

Информация о ценах Joyless Boy (JOBOY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00306979
$ 0,00306979$ 0,00306979

$ 0,00000468
$ 0,00000468$ 0,00000468

--

--

-1,71%

-1,71%

Текущая цена Joyless Boy (JOBOY) составляет $0,00000495. За последние 24 часа JOBOY торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена JOBOY за все время составляет $ 0,00306979, а минимальная – $ 0,00000468.

Что касается краткосрочной динамики, JOBOY изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -1,71% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Joyless Boy (JOBOY)

$ 4,95K
$ 4,95K$ 4,95K

--
----

$ 4,95K
$ 4,95K$ 4,95K

999,07M
999,07M 999,07M

999 070 836,966327
999 070 836,966327 999 070 836,966327

Текущая рыночная капитализация Joyless Boy составляет $ 4,95K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение JOBOY составляет 999,07M, а общее предложение – 999070836.966327. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,95K.

История цен Joyless Boy (JOBOY) в USD

За сегодня изменение цены Joyless Boy на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Joyless Boy на USD составило $ -0,0000007303.
За последние 60 дней изменение цены Joyless Boy на USD составило $ -0,0000014797.
За последние 90 дней изменение цены Joyless Boy на USD составило $ -0,0000012481438223941184.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0000007303-14,75%
60 дней$ -0,0000014797-29,89%
90 дней$ -0,0000012481438223941184-20,13%

Что такое Joyless Boy (JOBOY)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Joyless Boy (JOBOY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Joyless Boy (USD)

Сколько будет стоить Joyless Boy (JOBOY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Joyless Boy (JOBOY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Joyless Boy.

Проверьте прогноз цены Joyless Boy!

JOBOY на местную валюту

Токеномика Joyless Boy (JOBOY)

Понимание токеномики Joyless Boy (JOBOY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JOBOY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Joyless Boy (JOBOY)

Сколько стоит Joyless Boy (JOBOY) на сегодня?
Актуальная цена JOBOY в USD – 0,00000495 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена JOBOY в USD?
Текущая цена JOBOY в USD составляет $ 0,00000495. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Joyless Boy?
Рыночная капитализация JOBOY составляет $ 4,95K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение JOBOY?
Циркулирующее предложение JOBOY составляет 999,07M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) JOBOY?
JOBOY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00306979 USD.
Какова была минимальная цена JOBOY за все время (ATL)?
JOBOY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000468 USD.
Каков объем торгов JOBOY?
Объем торгов за последние 24 часа для JOBOY составляет -- USD.
Вырастет ли JOBOY в цене в этом году?
JOBOY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JOBOY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 05:51:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Joyless Boy (JOBOY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.