Токеномика JOSH (JOSH) Откройте для себя ключевую информацию о JOSH (JOSH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JOSH (JOSH) Josh (“The Strongest Man on Solana”) is a cryptocurrency designed to reward its holders with daily burns and to provide incentives to buy and stake the coin by doubling random purchases. Our mission is to create a transparent ecosystem that enhances trust between the founder and holders. The team has already taken steps to pursue innovative applications within the crypto space by creating a game associated with our coin. We are also working on an animated series that will outline the journey of Josh in an interactive way, providing engagement throughout the entire crypto space. This white paper outlines the key aspects of Josh Token, including its purpose, technology, and roadmap for growth. Официальный сайт: https://josh-ten.vercel.app/ Купить JOSH сейчас!

Токеномика и анализ цен JOSH (JOSH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JOSH (JOSH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,02K $ 2,02K $ 2,02K Общее предложение: $ 938,85M $ 938,85M $ 938,85M Оборотное предложение: $ 938,85M $ 938,85M $ 938,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,02K $ 2,02K $ 2,02K Исторический максимум: $ 0,00503015 $ 0,00503015 $ 0,00503015 Исторический минимум: $ 0,00000171 $ 0,00000171 $ 0,00000171 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене JOSH (JOSH)

Токеномика JOSH (JOSH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JOSH (JOSH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JOSH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JOSH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JOSH, изучите текущую цену JOSH!

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