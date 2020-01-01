Токеномика Jose (JOSE) Откройте для себя ключевую информацию о Jose (JOSE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Jose (JOSE) Jose Coin stands out as a distinctive meme coin by eschewing the common, unsustainable model of multi-trillion and billion token supplies that many others adopt. Instead, it was carefully designed with the achievable ambition of reaching a value of $1 and potentially surpassing it. JOSE sets itself apart with a strictly limited total supply of only 21 million tokens. This deliberate limitation not only fosters scarcity but also significantly enhances the potential for value growth. This strategic approach aims to create a more sustainable and investor-friendly environment. Официальный сайт: https://www.josecoin.fun Купить JOSE сейчас!

Токеномика и анализ цен Jose (JOSE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jose (JOSE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,46K $ 13,46K $ 13,46K Общее предложение: $ 10,40M $ 10,40M $ 10,40M Оборотное предложение: $ 9,90M $ 9,90M $ 9,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,15K $ 14,15K $ 14,15K Исторический максимум: $ 0,066179 $ 0,066179 $ 0,066179 Исторический минимум: $ 0,00111638 $ 0,00111638 $ 0,00111638 Текущая цена: $ 0,00136045 $ 0,00136045 $ 0,00136045 Узнайте больше о цене Jose (JOSE)

Токеномика Jose (JOSE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Jose (JOSE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JOSE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JOSE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JOSE, изучите текущую цену JOSE!

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