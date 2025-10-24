Текущая цена Jin the Snake сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены JIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JIN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Jin the Snake сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены JIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JIN прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о JIN

Информация о цене JIN

Whitepaper JIN

Официальный сайт JIN

Токеномика JIN

Прогноз цен JIN

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Jin the Snake

Цена Jin the Snake (JIN)

Не в листинге

Текущая цена 1 JIN в USD:

--
----
+3,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Jin the Snake (JIN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:51:26 (UTC+8)

Информация о ценах Jin the Snake (JIN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+3,99%

-6,17%

-6,17%

Текущая цена Jin the Snake (JIN) составляет --. За последние 24 часа JIN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена JIN за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, JIN изменился на -- за последний час, на +3,99% за 24 часа и на -6,17% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Jin the Snake (JIN)

$ 4,60K
$ 4,60K$ 4,60K

--
----

$ 4,60K
$ 4,60K$ 4,60K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Jin the Snake составляет $ 4,60K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение JIN составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,60K.

История цен Jin the Snake (JIN) в USD

За сегодня изменение цены Jin the Snake на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Jin the Snake на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Jin the Snake на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Jin the Snake на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,99%
30 дней$ 0-19,77%
60 дней$ 0-96,98%
90 дней$ 0--

Что такое Jin the Snake (JIN)

In the ancient scrolls of degen lore, a red serpent was foretold to rise from the crypto underworld every cycle... armed with infinite drip and a bottomless bag of cash. His name?

Jin the Snake.

Once worshipped in underground meme temples, Jin now slithers into the Solana streets—flinging cash, spawning chaos, and laughing at utility. He doesn’t care about roadmaps. He doesn’t read whitepapers. He prints.

"Rub the snake, summon the gains"

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Jin the Snake (JIN)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Jin the Snake (USD)

Сколько будет стоить Jin the Snake (JIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Jin the Snake (JIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Jin the Snake.

Проверьте прогноз цены Jin the Snake!

JIN на местную валюту

Токеномика Jin the Snake (JIN)

Понимание токеномики Jin the Snake (JIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JIN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Jin the Snake (JIN)

Сколько стоит Jin the Snake (JIN) на сегодня?
Актуальная цена JIN в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена JIN в USD?
Текущая цена JIN в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Jin the Snake?
Рыночная капитализация JIN составляет $ 4,60K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение JIN?
Циркулирующее предложение JIN составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) JIN?
JIN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена JIN за все время (ATL)?
JIN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов JIN?
Объем торгов за последние 24 часа для JIN составляет -- USD.
Вырастет ли JIN в цене в этом году?
JIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JIN для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 05:51:26 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Jin the Snake (JIN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.