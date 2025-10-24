Что такое Jin the Snake (JIN)

In the ancient scrolls of degen lore, a red serpent was foretold to rise from the crypto underworld every cycle... armed with infinite drip and a bottomless bag of cash. His name? Jin the Snake. Once worshipped in underground meme temples, Jin now slithers into the Solana streets—flinging cash, spawning chaos, and laughing at utility. He doesn't care about roadmaps. He doesn't read whitepapers. He prints. "Rub the snake, summon the gains"

Токеномика Jin the Snake (JIN)

Понимание токеномики Jin the Snake (JIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JIN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Jin the Snake (JIN) Сколько стоит Jin the Snake (JIN) на сегодня? Актуальная цена JIN в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена JIN в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена JIN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Jin the Snake? Рыночная капитализация JIN составляет $ 4,60K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение JIN? Циркулирующее предложение JIN составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) JIN? JIN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена JIN за все время (ATL)? JIN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов JIN? Объем торгов за последние 24 часа для JIN составляет -- USD . Вырастет ли JIN в цене в этом году? JIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JIN для более подробного анализа.

