Цена JD Coin (JDC)
Текущая цена JD Coin (JDC) сегодня составляет 0.00549243 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена JDC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка JD Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 150.18 USD
- Изменение цены JD Coin в течение дня составляет +174.55%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены JD Coin на USD составило $ +0.00349194.
За последние 30 дней изменение цены JD Coin на USD составило $ -0.0002622162.
За последние 60 дней изменение цены JD Coin на USD составило $ -0.0004783944.
За последние 90 дней изменение цены JD Coin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00349194
|+174.55%
|30 дней
|$ -0.0002622162
|-4.77%
|60 дней
|$ -0.0004783944
|-8.71%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен JD Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.02%
+174.55%
+119.87%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
We at JD Coin are different. By different, we mean literally. Our philosophy is enshrined in believing that ‘Small is Good’. Small is good, even in the world of cryptocurrency. When you see the new & upcoming ICOs all announcing large number of coins in exchange for 1 ETH or 1 BTC, you think… wow a good deal, right? Actually not. All they are doing is to somehow sell these coins to you and disappear. One gets ecstatic, when one gets 10,000 coins for 1 ETH with a circulating supply of 10 Billion coins. One starts dreaming that you will be Millionaire, if you invest 4 ETH and if this coin hits $10. But unfortunately with such a large supply you would be holding these coins maybe till your retirement or even longer and waiting for its appreciation. We, at JD Coin are about to change this notion. We are just bringing in 84 million coins. All the currencies having less tokens in circulation have appreciated so quickly in price, or as they say in crypto world, gone to the moon. We want to support the JD Community. To be exclusive. To give the power in your hands. Our suggestion is to look for the circulating supply when you invest in any cryptocurrency. The more diminutive the circulating supply of coins is, the more bigger it is going to look in your wallet in a few months.
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