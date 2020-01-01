Токеномика JAW (JAW)

Токеномика JAW (JAW)

Откройте для себя ключевую информацию о JAW (JAW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о JAW (JAW)

Jaw is a meme coin based on a playful little shark. It aims to engage the cryptocurrency community through its unique branding and themes derived from internet culture. The project encourages participation and interaction among users, creating a space for fun and creativity within the crypto ecosystem. By focusing on community-driven initiatives, Jaw seeks to carve out its niche in the growing world of meme coins.

Официальный сайт:
https://jawsolana.eu/

Токеномика и анализ цен JAW (JAW)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене JAW (JAW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,50K
$ 4,50K$ 4,50K
Общее предложение:
$ 999,18M
$ 999,18M$ 999,18M
Оборотное предложение:
$ 999,18M
$ 999,18M$ 999,18M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,50K
$ 4,50K$ 4,50K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика JAW (JAW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики JAW (JAW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JAW, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JAW.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JAW, изучите текущую цену JAW!

Прогноз цены JAW

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.