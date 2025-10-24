Цена Jatevo AI Foundation (JTVF)
Текущая цена Jatevo AI Foundation (JTVF) составляет --. За последние 24 часа JTVF торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена JTVF за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, JTVF изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Jatevo AI Foundation составляет $ 4,65K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение JTVF составляет 999,93M, а общее предложение – 999934041.6895587. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,65K.
За сегодня изменение цены Jatevo AI Foundation на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Jatevo AI Foundation на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Jatevo AI Foundation на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Jatevo AI Foundation на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-0,44%
|60 дней
|$ 0
|-44,30%
|90 дней
|$ 0
|--
The JTVF project is a community-driven fundraiser aimed at expanding AI infrastructure in Southeast Asia, with a particular focus on rural areas of Indonesia. These regions often lack access to advanced technology, and the goal is to use funds generated through the project to help bridge that gap. The approach is different from many other initiatives — growth so far has been entirely organic, without spending on influencer marketing or paid promotions. Instead, the community on X (Twitter) has formed naturally, with steady interaction and engagement from participants. On the market side, the developer supply is locked, and the token’s trading history shows that its price levels have been tested, with the chart holding a stable floor. This provides a foundation for the project’s dual purpose: enabling traders to participate in a market with activity and movement while also contributing to a cause that has practical, real-world benefits. The idea is to create a balance where the trading side supports the funding of AI-related infrastructure, and the infrastructure side gives the project a purpose beyond speculation. By keeping operations lean and focusing on organic participation, JTVF aims to grow in a way that is both sustainable and transparent, while gradually building the resources needed to make a measurable difference in the communities it supports.
Понимание токеномики Jatevo AI Foundation (JTVF) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JTVF прямо сейчас!
