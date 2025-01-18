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Цена Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF)

USD

График цены Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) в реальном времени

$0.293969
$0.293969$0.293969
-0.80%(1D)

Цена Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) сегодня

Текущая цена Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) сегодня составляет 0.293969 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена JCHF к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Jarvis Synthetic Swiss Franc:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 37.73 USD
- Изменение цены Jarvis Synthetic Swiss Franc в течение дня составляет -0.87%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF) - USD

За сегодня изменение цены Jarvis Synthetic Swiss Franc на USD составило $ -0.0025879147500995.
За последние 30 дней изменение цены Jarvis Synthetic Swiss Franc на USD составило $ +0.0230197716.
За последние 60 дней изменение цены Jarvis Synthetic Swiss Franc на USD составило $ -0.1139105769.
За последние 90 дней изменение цены Jarvis Synthetic Swiss Franc на USD составило $ -0.1207467750867327.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0025879147500995-0.87%
30 дней$ +0.0230197716+7.83%
60 дней$ -0.1139105769-38.74%
90 дней$ -0.1207467750867327-29.11%

Анализ цен Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Jarvis Synthetic Swiss Franc: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.29089
$ 0.29089$ 0.29089

$ 0.299587
$ 0.299587$ 0.299587

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

+0.10%

-0.87%

-1.63%

Рыночная информация Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 37.73
$ 37.73$ 37.73

0.00
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Что такое Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF)

jCHF is a multi-collateralized synthetic token tracking the price of Swiss Franc. It is built on the top of UMA and Chainlink.

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Источник Jarvis Synthetic Swiss Franc (JCHF)

Официальный веб-сайт

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