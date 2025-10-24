Что такое Japanese Pygmy Hippo (UTA)

This project introduces a meme fan token inspired by "UTA," the beloved baby pygmy hippo born in a Japanese zoo. Built on the Ethereum blockchain, the token aims to unite a global community of fans through a fun and decentralized digital asset. It has 0/0 tax, renounced ownership, and burned liquidity. The token embodies both entertainment and community value, serving as a unique way for supporters to engage, trade, and share in the cultural moment surrounding UUTA. It is a community-driven asset within the Ethereum ecosystem.

Прогноз цены Japanese Pygmy Hippo (USD)

Сколько будет стоить Japanese Pygmy Hippo (UTA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Japanese Pygmy Hippo (UTA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Japanese Pygmy Hippo.

UTA на местную валюту

Токеномика Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Понимание токеномики Japanese Pygmy Hippo (UTA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена UTA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Japanese Pygmy Hippo (UTA) Сколько стоит Japanese Pygmy Hippo (UTA) на сегодня? Актуальная цена UTA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена UTA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена UTA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Japanese Pygmy Hippo? Рыночная капитализация UTA составляет $ 8,05K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение UTA? Циркулирующее предложение UTA составляет 420,69B USD . Какова была максимальная цена (ATH) UTA? UTA достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена UTA за все время (ATL)? UTA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов UTA? Объем торгов за последние 24 часа для UTA составляет -- USD . Вырастет ли UTA в цене в этом году? UTA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены UTA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Japanese Pygmy Hippo (UTA)