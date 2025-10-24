Текущая цена Japanese Pygmy Hippo сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены UTA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UTA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Japanese Pygmy Hippo сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены UTA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UTA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о UTA

Информация о цене UTA

Официальный сайт UTA

Токеномика UTA

Прогноз цен UTA

Логотип Japanese Pygmy Hippo

Цена Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Не в листинге

Текущая цена 1 UTA в USD:

--
----
-4,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Japanese Pygmy Hippo (UTA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:51:11 (UTC+8)

Информация о ценах Japanese Pygmy Hippo (UTA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,52%

-4,68%

-15,84%

-15,84%

Текущая цена Japanese Pygmy Hippo (UTA) составляет --. За последние 24 часа UTA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена UTA за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, UTA изменился на -0,52% за последний час, на -4,68% за 24 часа и на -15,84% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Japanese Pygmy Hippo (UTA)

$ 8,05K
$ 8,05K$ 8,05K

--
----

$ 8,05K
$ 8,05K$ 8,05K

420,69B
420,69B 420,69B

420 690 000 000,0
420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Japanese Pygmy Hippo составляет $ 8,05K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UTA составляет 420,69B, а общее предложение – 420690000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,05K.

История цен Japanese Pygmy Hippo (UTA) в USD

За сегодня изменение цены Japanese Pygmy Hippo на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Japanese Pygmy Hippo на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Japanese Pygmy Hippo на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Japanese Pygmy Hippo на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-4,68%
30 дней$ 0-20,21%
60 дней$ 0-94,83%
90 дней$ 0--

Что такое Japanese Pygmy Hippo (UTA)

This project introduces a meme fan token inspired by “UTA,” the beloved baby pygmy hippo born in a Japanese zoo. Built on the Ethereum blockchain, the token aims to unite a global community of fans through a fun and decentralized digital asset. It has 0/0 tax, renounced ownership, and burned liquidity. The token embodies both entertainment and community value, serving as a unique way for supporters to engage, trade, and share in the cultural moment surrounding UUTA. It is a community-driven asset within the Ethereum ecosystem.

Источник Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Japanese Pygmy Hippo (USD)

Сколько будет стоить Japanese Pygmy Hippo (UTA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Japanese Pygmy Hippo (UTA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Japanese Pygmy Hippo.

Проверьте прогноз цены Japanese Pygmy Hippo!

UTA на местную валюту

Токеномика Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Понимание токеномики Japanese Pygmy Hippo (UTA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена UTA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Сколько стоит Japanese Pygmy Hippo (UTA) на сегодня?
Актуальная цена UTA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена UTA в USD?
Текущая цена UTA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Japanese Pygmy Hippo?
Рыночная капитализация UTA составляет $ 8,05K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение UTA?
Циркулирующее предложение UTA составляет 420,69B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) UTA?
UTA достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена UTA за все время (ATL)?
UTA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов UTA?
Объем торгов за последние 24 часа для UTA составляет -- USD.
Вырастет ли UTA в цене в этом году?
UTA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены UTA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 05:51:11 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.