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Цена Jake Newman Enterprises (JNE)

USD

График цены Jake Newman Enterprises (JNE) в реальном времени

$0.02123164
$0.02123164$0.02123164
-4.60%(1D)

Цена Jake Newman Enterprises (JNE) сегодня

Текущая цена Jake Newman Enterprises (JNE) сегодня составляет 0.02123164 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена JNE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Jake Newman Enterprises:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 102.25 USD
- Изменение цены Jake Newman Enterprises в течение дня составляет -4.69%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Jake Newman Enterprises (JNE) - USD

За сегодня изменение цены Jake Newman Enterprises на USD составило $ -0.00104485430782408.
За последние 30 дней изменение цены Jake Newman Enterprises на USD составило $ -0.0049256406.
За последние 60 дней изменение цены Jake Newman Enterprises на USD составило $ +0.0074397619.
За последние 90 дней изменение цены Jake Newman Enterprises на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.00104485430782408-4.69%
30 дней$ -0.0049256406-23.19%
60 дней$ +0.0074397619+35.04%
90 дней$ 0--

Анализ цен Jake Newman Enterprises (JNE)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Jake Newman Enterprises: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.02110545
$ 0.02110545$ 0.02110545

$ 0.0223304
$ 0.0223304$ 0.0223304

$ 0.302963
$ 0.302963$ 0.302963

--

-4.69%

-3.79%

Рыночная информация Jake Newman Enterprises (JNE)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 102.25
$ 102.25$ 102.25

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Что такое Jake Newman Enterprises (JNE)

Jake Newman Enterprises [ JNE ] is the parent project and incubator of multiple memecoins and defi utility tokens. JNE researches, revitalizes, and incubates blockchain projects to assist the advancements of the Web3 space.

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Источник Jake Newman Enterprises (JNE)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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JNE на местную валюту

1 JNE к AUD
A$0.0341829404
1 JNE к GBP
0.0174099448
1 JNE к EUR
0.0205946908
1 JNE к USD
$0.02123164
1 JNE к MYR
RM0.09554238
1 JNE к TRY
0.7522370052
1 JNE к JPY
¥3.3189299648
1 JNE к RUB
2.1760307836
1 JNE к INR
1.8382353912
1 JNE к IDR
Rp348.0596164416
1 JNE к PHP
1.243112522
1 JNE к EGP
￡E.1.070074656
1 JNE к BRL
R$0.129513004
1 JNE к CAD
C$0.0305735616
1 JNE к BDT
2.57964426
1 JNE к NGN
33.0710394132
1 JNE к UAH
0.8940643604
1 JNE к VES
Bs1.14650856
1 JNE к PKR
Rs5.9189565992
1 JNE к KZT
11.2693298792
1 JNE к THB
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NT$0.6983086396
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Fr0.0193207924
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1 JNE к MAD
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