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Цена IX Swap (IXS)

USD

График цены IX Swap (IXS) в реальном времени

$0.440166
$0.440166$0.440166
-5.00%(1D)

Цена IX Swap (IXS) сегодня

Текущая цена IX Swap (IXS) сегодня составляет 0.440166 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 79.31M USD. Цена IXS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка IX Swap:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 348.52K USD
- Изменение цены IX Swap в течение дня составляет -5.03%
- Оборотное предложение составляет 180.00M USD

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Ценовые показатели IX Swap (IXS) - USD

За сегодня изменение цены IX Swap на USD составило $ -0.0233427285352158.
За последние 30 дней изменение цены IX Swap на USD составило $ +0.0550636221.
За последние 60 дней изменение цены IX Swap на USD составило $ +0.0109956107.
За последние 90 дней изменение цены IX Swap на USD составило $ -0.2076282727969009.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0233427285352158-5.03%
30 дней$ +0.0550636221+12.51%
60 дней$ +0.0109956107+2.50%
90 дней$ -0.2076282727969009-32.05%

Анализ цен IX Swap (IXS)

Ознакомьтесь с последним анализом цен IX Swap: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.428361
$ 0.428361$ 0.428361

$ 0.463509
$ 0.463509$ 0.463509

$ 0.830989
$ 0.830989$ 0.830989

+0.05%

-5.03%

-15.84%

Рыночная информация IX Swap (IXS)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 79.31M
$ 79.31M$ 79.31M

$ 348.52K
$ 348.52K$ 348.52K

180.00M
180.00M 180.00M

Что такое IX Swap (IXS)

IX Swap is the “Uniswap” for security tokens (STO) and tokenized stocks (TSO). IX Swap will be the FIRST platform to provide liquidity pools and automated market making functions for the security token (STO) & tokenized stock industry (TSO). The platform will be the first DeFi platform to facilitate the trading of security tokens through licensed custodians and security brokers which will provide actual ownership and claim over these real world assets.

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IXS на местную валюту

1 IXS к AUD
A$0.7042656
1 IXS к GBP
0.33892782
1 IXS к EUR
0.42255936
1 IXS к USD
$0.440166
1 IXS к MYR
RM1.97194368
1 IXS к TRY
15.50264652
1 IXS к JPY
¥69.27332508
1 IXS к RUB
43.95497676
1 IXS к INR
37.57256976
1 IXS к IDR
Rp7,099.45061898
1 IXS к PHP
25.82013756
1 IXS к EGP
￡E.22.36923612
1 IXS к BRL
R$2.7950541
1 IXS к CAD
C$0.62943738
1 IXS к BDT
52.5118038
1 IXS к NGN
680.31616794
1 IXS к UAH
18.42534876
1 IXS к VES
Bs22.448466
1 IXS к PKR
Rs122.33533638
1 IXS к KZT
227.71107678
1 IXS к THB
฿15.01406226
1 IXS к TWD
NT$14.38462488
1 IXS к CHF
Fr0.38734608
1 IXS к HKD
HK$3.42889314
1 IXS к MAD
.د.م4.42806996