Токеномика Islander (ISA)

Токеномика Islander (ISA)

Откройте для себя ключевую информацию о Islander (ISA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Islander (ISA)

Islander (ISA) is an online learn-to-earn and decentralized platform powered by NFTs to manage and market crypto projects in a unique way.

Central to this proposition is the native token Islander (“ISA”), which serves multiple purposes:

  • To help projects discover, grow and maintain an audience of bonafide supporters
  • Allow key opinion leaders (KOLs) the opportunity to leverage their combined marketing power and earn
  • Create earning opportunities for content creators

Additionally:

  • Islander provides an intuitive toolkit for users to manage their various projects
  • Full support for developers
  • Wallets, plugins, management apps
  • Payment gateway platform

Официальный сайт:
https://theislander.io/

Токеномика и анализ цен Islander (ISA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Islander (ISA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,54K
$ 14,54K$ 14,54K
Общее предложение:
$ 15,00B
$ 15,00B$ 15,00B
Оборотное предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 109,04K
$ 109,04K$ 109,04K
Исторический максимум:
$ 0,00595384
$ 0,00595384$ 0,00595384
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Islander (ISA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Islander (ISA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ISA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ISA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ISA, изучите текущую цену ISA!

Прогноз цены ISA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.