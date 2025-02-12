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Цена iShares Silver Trust Defichain (DSLV)

USD

График цены iShares Silver Trust Defichain (DSLV) в реальном времени

$2.58
$2.58$2.58
+8.20%(1D)

Цена iShares Silver Trust Defichain (DSLV) сегодня

Текущая цена iShares Silver Trust Defichain (DSLV) сегодня составляет 2.58 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена DSLV к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка iShares Silver Trust Defichain:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.47 USD
- Изменение цены iShares Silver Trust Defichain в течение дня составляет +8.27%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели iShares Silver Trust Defichain (DSLV) - USD

За сегодня изменение цены iShares Silver Trust Defichain на USD составило $ +0.197006.
За последние 30 дней изменение цены iShares Silver Trust Defichain на USD составило $ +5.0773963980.
За последние 60 дней изменение цены iShares Silver Trust Defichain на USD составило $ -0.2408092020.
За последние 90 дней изменение цены iShares Silver Trust Defichain на USD составило $ +1.339149460201704.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.197006+8.27%
30 дней$ +5.0773963980+196.80%
60 дней$ -0.2408092020-9.33%
90 дней$ +1.339149460201704+107.92%

Анализ цен iShares Silver Trust Defichain (DSLV)

Ознакомьтесь с последним анализом цен iShares Silver Trust Defichain: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 2.38
$ 2.38$ 2.38

$ 2.59
$ 2.59$ 2.59

$ 26.74
$ 26.74$ 26.74

-0.01%

+8.27%

+116.41%

Рыночная информация iShares Silver Trust Defichain (DSLV)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.47
$ 0.47$ 0.47

0.00
0.00 0.00

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Источник iShares Silver Trust Defichain (DSLV)

Официальный веб-сайт

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