Что такое iRYDE (IRYDE)

iRYDE a community, to empower investors with advanced, rideshare technologies to optimize their trading strategies and achieve maximum returns, for all Rideshare drivers and iRYDE holders by harnessing the opportunities of a secure, decentralized digital currency in an environmentally conscious way. By compensating years of exploitation, iRYDE will create a healthier, wealthier future for all.

