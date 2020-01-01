Токеномика Ironclad USD (IUSD)

Токеномика Ironclad USD (IUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о Ironclad USD (IUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Ironclad USD (IUSD)

Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing.

Официальный сайт:
https://www.ironclad.finance/
Whitepaper:
https://docs.ironclad.finance/

Токеномика и анализ цен Ironclad USD (IUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ironclad USD (IUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 29,26K
$ 29,26K$ 29,26K
Общее предложение:
$ 373,71K
$ 373,71K$ 373,71K
Оборотное предложение:
$ 373,71K
$ 373,71K$ 373,71K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29,26K
$ 29,26K$ 29,26K
Исторический максимум:
$ 1,057
$ 1,057$ 1,057
Исторический минимум:
$ 0,072597
$ 0,072597$ 0,072597
Текущая цена:
$ 0,078307
$ 0,078307$ 0,078307

Токеномика Ironclad USD (IUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ironclad USD (IUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IUSD, изучите текущую цену IUSD!

Прогноз цены IUSD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.