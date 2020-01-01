Токеномика Ironclad USD (IUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Ironclad USD (IUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ironclad USD (IUSD) Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing. Официальный сайт: https://www.ironclad.finance/ Whitepaper: https://docs.ironclad.finance/ Купить IUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Ironclad USD (IUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ironclad USD (IUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,26K $ 29,26K $ 29,26K Общее предложение: $ 373,71K $ 373,71K $ 373,71K Оборотное предложение: $ 373,71K $ 373,71K $ 373,71K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,26K $ 29,26K $ 29,26K Исторический максимум: $ 1,057 $ 1,057 $ 1,057 Исторический минимум: $ 0,072597 $ 0,072597 $ 0,072597 Текущая цена: $ 0,078307 $ 0,078307 $ 0,078307 Узнайте больше о цене Ironclad USD (IUSD)

Токеномика Ironclad USD (IUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ironclad USD (IUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IUSD, изучите текущую цену IUSD!

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