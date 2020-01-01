Токеномика Investin (IVN) Откройте для себя ключевую информацию о Investin (IVN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Investin (IVN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Investin (IVN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 165,08K $ 165,08K $ 165,08K Общее предложение: $ 9,00M $ 9,00M $ 9,00M Оборотное предложение: $ 2,93M $ 2,93M $ 2,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 507,07K $ 507,07K $ 507,07K Исторический максимум: $ 2,38 $ 2,38 $ 2,38 Исторический минимум: $ 0,00162624 $ 0,00162624 $ 0,00162624 Текущая цена: $ 0,056341 $ 0,056341 $ 0,056341 Узнайте больше о цене Investin (IVN)

Токеномика Investin (IVN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Investin (IVN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IVN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IVN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IVN, изучите текущую цену IVN!

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