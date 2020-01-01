Токеномика Inuko Finance (INUKO) Откройте для себя ключевую информацию о Inuko Finance (INUKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Inuko Finance (INUKO) Inuko Finance is one of the fastest growing communities in paw nation. Inuko Finance has combined new tricks and strategies .The goal of the Inuko Finance protocol is to create a decentralised, censorship resistant reserve currency for the emerging Web3 ecosystem. Developing a reserve currency is important because the fundamental goal of the Web3 financial movement is to foster an alternative economic ecosystem. Inuko Finance has a static reflection that rewards holders in the form of stable coins, USDT, and are automatically added to your wallet each transaction. Официальный сайт: https://www.inuko.finance Купить INUKO сейчас!

Токеномика и анализ цен Inuko Finance (INUKO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Inuko Finance (INUKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 46,91K $ 46,91K $ 46,91K Общее предложение: $ 2,95M $ 2,95M $ 2,95M Оборотное предложение: $ 2,95M $ 2,95M $ 2,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 46,91K $ 46,91K $ 46,91K Исторический максимум: $ 0,550696 $ 0,550696 $ 0,550696 Исторический минимум: $ 0,01559886 $ 0,01559886 $ 0,01559886 Текущая цена: $ 0,01587644 $ 0,01587644 $ 0,01587644 Узнайте больше о цене Inuko Finance (INUKO)

Токеномика Inuko Finance (INUKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Inuko Finance (INUKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INUKO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INUKO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INUKO, изучите текущую цену INUKO!

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