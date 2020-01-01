Токеномика Internxt (INXT) Откройте для себя ключевую информацию о Internxt (INXT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Internxt (INXT) Internxt is a Peer-To-Peer cloud computing network that allows users from all over the globe to cooperate in the creation of a distributed internet. Users can sell the resources of their machines to those looking to host their data in a more private, secure and efficient network. Make the transition to the most intuitive and complete distributed cloud platform. Официальный сайт: https://internxt.com/ Whitepaper: https://internxt.io/whitepaper.pdf Купить INXT сейчас!

Токеномика и анализ цен Internxt (INXT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Internxt (INXT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,64K $ 29,64K $ 29,64K Общее предложение: $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M Оборотное предложение: $ 1,12M $ 1,12M $ 1,12M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,64K $ 29,64K $ 29,64K Исторический максимум: $ 47,25 $ 47,25 $ 47,25 Исторический минимум: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Текущая цена: $ 0,02648362 $ 0,02648362 $ 0,02648362 Узнайте больше о цене Internxt (INXT)

Токеномика Internxt (INXT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Internxt (INXT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INXT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INXT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INXT, изучите текущую цену INXT!

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