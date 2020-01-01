Токеномика Internxt (INXT)

Токеномика Internxt (INXT)

Откройте для себя ключевую информацию о Internxt (INXT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Internxt (INXT)

Internxt is a Peer-To-Peer cloud computing network that allows users from all over the globe to cooperate in the creation of a distributed internet. Users can sell the resources of their machines to those looking to host their data in a more private, secure and efficient network. Make the transition to the most intuitive and complete distributed cloud platform.

Официальный сайт:
https://internxt.com/
Whitepaper:
https://internxt.io/whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Internxt (INXT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Internxt (INXT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 29,64K
$ 29,64K$ 29,64K
Общее предложение:
$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M
Оборотное предложение:
$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29,64K
$ 29,64K$ 29,64K
Исторический максимум:
$ 47,25
$ 47,25$ 47,25
Исторический минимум:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Текущая цена:
$ 0,02648362
$ 0,02648362$ 0,02648362

Токеномика Internxt (INXT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Internxt (INXT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов INXT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов INXT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INXT, изучите текущую цену INXT!

Прогноз цены INXT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.