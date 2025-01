Что такое Interns (INTERN)

$Intern has no association with coin telegraph, blackrock or the SEC. The token was made to rally a collective of autistic left curvers $Intern is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only. interns are here to engage those on the unique end of the spectrum. Our aim is playful yet focused: we're harnessing the power of the biggest meme in the CT space right now - the 'eccentric interns.' Our goal? To transform our collective of interns into the most influential and dynamic group in the Space

Источник Interns (INTERN) Официальный веб-сайт