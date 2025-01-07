Цена Instadapp ETH v2 (IETH V2)
Текущая цена Instadapp ETH v2 (IETH V2) сегодня составляет 4,152.43 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена IETH V2 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Instadapp ETH v2:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Instadapp ETH v2 в течение дня составляет +0.66%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Instadapp ETH v2 на USD составило $ +27.4.
За последние 30 дней изменение цены Instadapp ETH v2 на USD составило $ -294.8657152720.
За последние 60 дней изменение цены Instadapp ETH v2 на USD составило $ +1,102.3086354730.
За последние 90 дней изменение цены Instadapp ETH v2 на USD составило $ +1,410.3292362349104.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +27.4
|+0.66%
|30 дней
|$ -294.8657152720
|-7.10%
|60 дней
|$ +1,102.3086354730
|+26.55%
|90 дней
|$ +1,410.3292362349104
|+51.43%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Instadapp ETH v2: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.14%
+0.66%
+8.25%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? Instadapp is a DeFi (decentralized finance) management platform that allows users to seamlessly access and manage multiple DeFi protocols through a single interface. It provides an easy-to-use dashboard for users to monitor their DeFi positions and execute transactions across multiple protocols with a few clicks. What makes your project unique? Instadapp stands out in the DeFi space by providing a user-friendly interface and allowing users to manage multiple protocols in one place. It also offers advanced features such as automatic portfolio rebalancing, multi-step transactions, and advanced lending strategies. History of your project. Instadapp was founded in 2018 by Sowmay Jain and Samyak Jain. The project started as a simple tool for managing MakerDAO CDPs Collateralized Debt Positions, but has since grown to support multiple protocols and become a popular DeFi management platform. What’s next for your project? Instadapp is constantly improving its platform and adding support for new protocols. They have recently launched their Avocado wallet their entry into Account Abstraction What can your token be used for? iETH v2 is a tokenized deposit from the Instadapp Lite Vaults
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