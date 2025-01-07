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Цена Instadapp DAI (IDAI)

USD

График цены Instadapp DAI (IDAI) в реальном времени

$1.14
$1.14$1.14
-0.10%(1D)

Цена Instadapp DAI (IDAI) сегодня

Текущая цена Instadapp DAI (IDAI) сегодня составляет 1.14 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 395.16 USD. Цена IDAI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Instadapp DAI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Instadapp DAI в течение дня составляет -0.17%
- Оборотное предложение составляет 346.65 USD

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Ценовые показатели Instadapp DAI (IDAI) - USD

За сегодня изменение цены Instadapp DAI на USD составило $ -0.002040658811536.
За последние 30 дней изменение цены Instadapp DAI на USD составило $ +0.0024003840.
За последние 60 дней изменение цены Instadapp DAI на USD составило $ +0.0066487080.
За последние 90 дней изменение цены Instadapp DAI на USD составило $ +0.00913379112816.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.002040658811536-0.17%
30 дней$ +0.0024003840+0.21%
60 дней$ +0.0066487080+0.58%
90 дней$ +0.00913379112816+0.81%

Анализ цен Instadapp DAI (IDAI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Instadapp DAI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

-0.03%

-0.17%

+0.09%

Рыночная информация Instadapp DAI (IDAI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 395.16
$ 395.16$ 395.16

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

346.65
346.65 346.65

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Источник Instadapp DAI (IDAI)

Официальный веб-сайт

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