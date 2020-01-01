Токеномика INSORA AI ($INSORA) Откройте для себя ключевую информацию о INSORA AI ($INSORA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о INSORA AI ($INSORA) INSORA AI, a cutting-edge decentralized platform that empowers investors with advanced algorithmic trading bots. Our platform is designed to automate trading across various cryptocurrency markets, making it accessible for investors of all levels. INSORA AI leverages artificial intelligence and machine learning to optimize trading strategies, offering users the potential to earn passive income with minimal effort. Официальный сайт: https://insora.ai Whitepaper: https://docs.insora.ai Купить $INSORA сейчас!

Токеномика и анализ цен INSORA AI ($INSORA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене INSORA AI ($INSORA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,54K $ 31,54K $ 31,54K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,54K $ 31,54K $ 31,54K Исторический максимум: $ 0,00309133 $ 0,00309133 $ 0,00309133 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0003154 $ 0,0003154 $ 0,0003154 Узнайте больше о цене INSORA AI ($INSORA)

Токеномика INSORA AI ($INSORA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики INSORA AI ($INSORA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $INSORA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $INSORA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $INSORA, изучите текущую цену $INSORA!

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