Токеномика INN (BLOCK INN) Откройте для себя ключевую информацию о INN (BLOCK INN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о INN (BLOCK INN) Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape. Официальный сайт: https://blockinn.estate/ Whitepaper: https://blockinn.gitbook.io/blockinn/ Купить BLOCK INN сейчас!

Токеномика и анализ цен INN (BLOCK INN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене INN (BLOCK INN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 110,50K $ 110,50K $ 110,50K Общее предложение: $ 110,00M $ 110,00M $ 110,00M Оборотное предложение: $ 110,00M $ 110,00M $ 110,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 110,50K $ 110,50K $ 110,50K Исторический максимум: $ 0,025923 $ 0,025923 $ 0,025923 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0010045 $ 0,0010045 $ 0,0010045 Узнайте больше о цене INN (BLOCK INN)

Токеномика INN (BLOCK INN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики INN (BLOCK INN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLOCK INN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLOCK INN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLOCK INN, изучите текущую цену BLOCK INN!

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