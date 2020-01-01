Токеномика INN (BLOCK INN)

Токеномика INN (BLOCK INN)

Откройте для себя ключевую информацию о INN (BLOCK INN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о INN (BLOCK INN)

Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape.

Официальный сайт:
https://blockinn.estate/
Whitepaper:
https://blockinn.gitbook.io/blockinn/

Токеномика и анализ цен INN (BLOCK INN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене INN (BLOCK INN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 110,50K
$ 110,50K$ 110,50K
Общее предложение:
$ 110,00M
$ 110,00M$ 110,00M
Оборотное предложение:
$ 110,00M
$ 110,00M$ 110,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 110,50K
$ 110,50K$ 110,50K
Исторический максимум:
$ 0,025923
$ 0,025923$ 0,025923
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0010045
$ 0,0010045$ 0,0010045

Токеномика INN (BLOCK INN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики INN (BLOCK INN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BLOCK INN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BLOCK INN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLOCK INN, изучите текущую цену BLOCK INN!

Прогноз цены BLOCK INN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.